подоходный налог состовляет 13процентов от заработной платы. После удержания налога Валерий Иванович получил 11310 рублей. Сколько рублей состовляет его заработная плата?

Алгебра
подоходный налог состовляет 13процентов от заработной платы. После удержания налога Валерий Иванович получил 11310 рублей. Сколько рублей состовляет его заработная плата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х р.        -    100%     - это зарплата без налогового вычета 11310р.  -    100%-13%=87%    - это зарплата с налоговым вычетом х=11310*100:87=13000р. - его зарплата    
Гость:
100 %-13 % = 87 %   11310--------87 % ?--------------100 % 11310*100:87=13000  рублей--- заработная плата.
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