Сочинение на тему: "чем меня привлекает Мадрид"
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Сочинение на тему: "чем меня привлекает Мадрид"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мадрид ,очень красивый город .В нём много достопримичательностей .Очень трудно сказать одним словом ,чем меня привлекает Мадрит .Надо просто в нём побывать .Там хорошие экскурсии.Гастиницы оборудованысо всем уютом. Есть парк для прогулок и многое интересного В Мадриде.
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