Выпишите с текста имена существительные и прилагательные,укажите их род,число и падеж... Поздним вечером погоду можно узнать по дыму костра.Дым костра-самая простая примета погоды.он поднимается прямым столбом к небу,стелется г...

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Выпишите с текста имена существительные и прилагательные,укажите их род,число и падеж... Поздним вечером погоду можно узнать по дыму костра.Дым костра-самая простая примета погоды.он поднимается прямым столбом к небу,стелется густым серым туманомпо траве,мечетсяи быстро исчезает над красным пламенем огня.Ранним утром погоду можно узнать по росе на траве.

Автор: Гость