Выпишите с текста имена существительные и прилагательные,укажите их род,число и падеж... Поздним вечером погоду можно узнать по дыму костра.Дым костра-самая простая примета погоды.он поднимается прямым столбом к небу,стелется г...

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Выпишите с текста имена существительные и прилагательные,укажите их род,число и падеж... Поздним вечером погоду можно узнать по дыму костра.Дым костра-самая простая примета погоды.он поднимается прямым столбом к небу,стелется густым серым туманомпо траве,мечетсяи быстро исчезает над красным пламенем огня.Ранним утром погоду можно узнать по росе на траве.   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поздним - прил . м.р. ед.ч. тв.пад. вечером -сущ . м.р. ед.ч. тв.пад. погоду - сущ . ж.р. ед.ч. вин.пад. по дыму - сущ . м.р. ед.ч. дат.пад. костра -сущ. м.р ед.ч. р.п. дым - сущ. м.р ед.ч им.пад. костра - сущ. м.р ед.ч. р.п. самая простая - прил .(в сост.пр.ст) ж.р. ед.ч им.пад примета - сущ. ж.р ед.ч им.пад. погоды-сущ. ж.р ед.ч. р.п. прямым - прил. м.р ед.ч. тв.пад столбом сущ. м.р ед.ч. тв.пад к небу - сущ. ср.р ед.ч дат.пад густым серым - прил . м.р ед.ч тв. пад туманом -сущ. м.р ед.ч тв. пад по траве - сущ.ж.р ед .ч дат.пад над пламенем - сущ.ср.р. ед.ч тв пад. над красным - прил . ср.р. ед.ч тв пад. огня - счущ.м.р. ед.ч р.п. ранним-прил . ср.р. ед.ч тв пад утром -сущ. ср.р. ед.ч тв пад погоду - сущ . ж.р ед.ч вин . пад по росе - сущ. ж.р ед.ч дат пад на траве-сущ. ж.р ед.ч пр.пад.
Гость:
Вечером-сущ,муж.род,ед.ч,творительный падеж;                                           погоду-сущ,жен.род,ед.ч,винительный падеж;                                                     по дыму-сущ,муж.род,ед.ч,дательный падеж;                                                       костра-сущ,муж.род,ед.ч,родительный падеж;                                                     дым-сущ,муж.род,ед.ч,именительный падеж;                                                       костра-сущ,муж.род,ед.ч,родительный падеж;                                                     примета-сущ,жен.род.ед.ч,именительный падеж;                                                 погоды-сущ,жен.род,ед.ч,родительный падеж;                                                    столбом-сущ,муж.род,ед.ч,творительный;                                                             к небу-сущ,сред.род,ед.ч,дательный;                                                        туманом-сущ,муж.род,ед.ч,творительный;                                                          по траве-сущ,жен.род,ед.ч,дательный;                                                             над пламенем-сущ,сред.род,ед.ч,творительный
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