Маршрут второго дня похода составил 48км.Это 6/7 пути,пройденного туристами в первый день.За третий день им нужно преодолеть 3/4 расстояния, пройденного за два дня.Сколько километров прошли туристы за три дня?

48:6*7=56км-------расстояние прошли в первый день 48+56=104км------расстояние прошли за два дня 104:4*3=78км------расстояние должны пройти в третий день 48+56+78=182км---расстояние прошли за три дня.

Гость: Гость:

1) 48:6×7=56км - прошли в первый день 2) 48+56=104км - прошли за два дня 3) 104:4×3=78км - в третий день 4) 48+56+78=182км - за три дня Ответ: 182 км прошли за 3 дня.