фонетичний розбыр слова пресвятеэ

Гость: Гость:

Пресвятеє (п р е с в' а т е й е)- 4 склади, всі відкриті.3-й нагол.9 б,10-зв (п)- приг,глух, тверд. (р)- приг,дзвінк,тв. (е)-гол ,ненаг. (с)- приг,глух,тв. (в) приг,дзв,м"як. (а)-гол,ненаг. (т)- приг,глух, тв. (е)- гол,нагол. (й) приг,дзвінк, м"який, (е) гол,ненаг