фонетичний розбыр слова пресвятеэ

Қазақ тiлi
фонетичний розбыр слова пресвятеэ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресвятеє (п р е с в' а т е й е)- 4 склади, всі відкриті.3-й нагол.9 б,10-зв (п)- приг,глух, тверд. (р)- приг,дзвінк,тв. (е)-гол ,ненаг. (с)- приг,глух,тв. (в) приг,дзв,м"як. (а)-гол,ненаг. (т)- приг,глух, тв. (е)- гол,нагол. (й) приг,дзвінк, м"який, (е) гол,ненаг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При изохорном нагревании 50 г гелия его температура повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты получил газ?
Ответить
Физика
Велосипедист ехал из одного пункта в другой. Первую треть пути он проехал со скоростью v1=18 км/ч. Далее половину оставшегося времени он ехал со ск...
Ответить
Математика
общая длина всех ребер куба равна 840см. Вычисли площадь одной грани куба. Вычисли общую площадь всех граней куба
Ответить
Математика
Решите пример 3,2x - 1,5 = 1,7x
Ответить
География
Разделите моральные (нравственные)качества и поступки человека на 3 группы под названиями "можно" " нельзя" "нужно! Какае из них можно назвать прав...
Ответить