Велосипедист ехал из одного пункта в другой. Первую треть пути он проехал со скоростью v1=18 км/ч. Далее половину оставшегося времени он ехал со скоростью v2=22 км/ч, после чего до конечного пункта он шел пешком со скоростью v3...
Физика
Велосипедист ехал из одного пункта в другой. Первую треть пути он проехал со скоростью v1=18 км/ч. Далее половину оставшегося времени он ехал со скоростью v2=22 км/ч, после чего до конечного пункта он шел пешком со скоростью v3=5 км/ч. Определить среднюю скорость велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=S1+S2+S3/t1+t2+t3 В нашем случае: S1+S2+S3=3S t1=S/V1 t2=S/V2 t3=S/V3 Подставляем в изначальное уравнение: Vср=3S/(S/V1+S/V2+S/V3) Vср=3V1V2V3/V1V2+V1V3+V2V3 Подставляем и решаем.
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