КАКОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ НА 9 ЧЕМ 25? 36? 47? КАКОЕ ЧИСЛО МЕНЬШЕ НА8 ЧЕМ 51? 62? 73?
Математика
КАКОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ НА 9 ЧЕМ 25? 36? 47? КАКОЕ ЧИСЛО МЕНЬШЕ НА8 ЧЕМ 51? 62? 73?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+9 = 34 > 25 36+9 = 45 > 36 47+9 = 56 > 47 51-8 = 43 < 51 62-8 = 54 < 62 73-8 = 65 < 73
Гость:
25+9=34 36+9=45 47+9=56 51-8=43 62-8=54 73-8=65
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