КАКОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ НА 9 ЧЕМ 25? 36? 47? КАКОЕ ЧИСЛО МЕНЬШЕ НА8 ЧЕМ 51? 62? 73?

Математика

КАКОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ НА 9 ЧЕМ 25? 36? 47? КАКОЕ ЧИСЛО МЕНЬШЕ НА8 ЧЕМ 51? 62? 73?

Автор: Гость