переложить одну палочку, чтобы равенство стало верным: VI-IV=IX
Математика
переложить одну палочку, чтобы равенство стало верным: VI-IV=IX
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
VI+IV=X палочку с IX переставляем на минус.Тогда получится вместо минуса плюс,а вместо 9,будет 10!
Гость:
V+IV=IV взять палочку от 6 и положить на минус
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