допишите предложение .Объясните написание не и ни.. Где не был .... Где бы ни был....Что не случилось...Что бы ни случилось...Куда не пойду...Куда ни пойду...Кого не просил...Кого ни просил...Кто с ним не был....Кто с ним ни бы...

Русский язык

допишите предложение .Объясните написание не и ни.. Где не был .... Где бы ни был....Что не случилось...Что бы ни случилось...Куда не пойду...Куда ни пойду...Кого не просил...Кого ни просил...Кто с ним не был....Кто с ним ни был...Кому не....Кому ни....

Автор: Гость