допишите предложение .Объясните написание не и ни.. Где не был .... Где бы ни был....Что не случилось...Что бы ни случилось...Куда не пойду...Куда ни пойду...Кого не просил...Кого ни просил...Кто с ним не был....Кто с ним ни бы...
Русский язык
допишите предложение .Объясните написание не и ни.. Где не был .... Где бы ни был....Что не случилось...Что бы ни случилось...Куда не пойду...Куда ни пойду...Кого не просил...Кого ни просил...Кто с ним не был....Кто с ним ни был...Кому не....Кому ни....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все зависит от УДАРЕНИЯ, и еще ставь задание попонятнее, а то фиг разберешься.
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