В следующем уравнении: C + O2 = CO2 укажите, какой элемент - окислитель, а какой - восстановитель???

Химия
В следующем уравнении: C + O2 = CO2 укажите, какой элемент - окислитель, а какой - восстановитель???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С(ст.ок. 0)+О2(ст.ок.0)=СО2(С ст. ок=+4,О2 ст.ок=-2) С(ст.ок=0)-4е=С(ст.ок.+4) О2(ст.ок=0)+4е=(ст.ок -2) С является восстановителем О2 является окислителем  
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