1)-3x+2y=4 2)4x+3y=12 3)x+2y=-4

Математика
1)-3x+2y=4 2)4x+3y=12 3)x+2y=-4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у=2+1,5х 2) у=4-1 и 1/3х 3) х=-4-2у
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