комплект постельного белья состоит из двух простыней и трех наволочек. в гостиницу привезли несколько полных комплектов, в которых оказалось1080 предметов.чего больше привезли;простыней ли наволочек ? на сколько?

Гость: Гость:

1) 3-2=1 (пр.) - на столько больше наволочек, чем простыней, в 1 комплекте 2) 2+3=5 (пр.) - всего в 1 комплекте 3) 1080:5=216 (компл.) - привезли 4) 1*216=216 (пр.) Ответ: наволочек привезли больше, чем простыней, на 216 штук. ИЛИ: 1) 2+3=5 (пр.) - в одном комплекте 2) 1080:5=216 (компл.) - привезли 3) 2*216=432 (пр.) - привезли простыней 4) 3*216=648 (пр.) - привезли наволочек 5) 648-432=216 (пр.) Ответ: наволочек привезли больше, чем простыней, на 216 штук.