Помогите решить. Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за время t=20 с. Чему равна ее мощность? Варианты ответов: 1) 100 Вт 2)10 Вт 3) 1000 Вт 4) 1 Вт

Физика

Помогите решить. Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за время t=20 с. Чему равна ее мощность? Варианты ответов: 1) 100 Вт 2)10 Вт 3) 1000 Вт 4) 1 Вт

Автор: Гость