Помогите решить. Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за время t=20 с. Чему равна ее мощность? Варианты ответов: 1) 100 Вт 2)10 Вт 3) 1000 Вт 4) 1 Вт

Физика
Помогите решить. Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за время t=20 с. Чему равна ее мощность? Варианты ответов: 1) 100 Вт 2)10 Вт 3) 1000 Вт 4) 1 Вт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выполненная работа А=mgh мощность по ф-ле P=A/t P=20*10*10/20=100 Вт Ответ 1) 100 Вт
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