разобрать по составу слово "буксир"
Русский язык
разобрать по составу слово "буксир"
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Гость:
корень букс суффикс ир окончание нулевое основа буксир
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