в прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой проведенные из вершины прямого угла равен 40 градусов Найдите больший из острых углов этого треугольника
Геометрия
в прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой проведенные из вершины прямого угла равен 40 градусов Найдите больший из острых углов этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть острые углы данного треугольника равны А и В. Медиана, проведённая из вершины прямого угла, делит его на два равнобедренных треугольника с углами при основании(они же катеты) равными, соответственно А и В, А+В=90град. Высота делит треугольник на два прямоугольных треугольника с острыми углами А и В. Имеем: прямой угол состоит из 40град. и двух меньших острых углов, пусть это угол В, он будет равен (90-40):2=25град. Следовательно больший угол равен 90-25=65град.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите составить повествовательный рассказ там должно происходить таК что 3 мужыка рыбачели весной тронулся лёд ИХ УНЕСЛО В МОРЕ и за ними прелет...
Русский язык
Химия
При обработке 30 г известняка соляной кислотой получили 11 г углекислого газа. Вычислите массовую долю карбоната кальция в природном известняке.
Алгебра