в прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой проведенные из вершины прямого угла равен 40 градусов Найдите больший из острых углов этого треугольника

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Пусть острые углы данного треугольника равны А и В. Медиана, проведённая из вершины прямого угла, делит его на два равнобедренных треугольника с углами при основании(они же катеты) равными, соответственно А и В, А+В=90град. Высота делит треугольник на два прямоугольных треугольника с острыми углами А и В. Имеем: прямой угол состоит из 40град. и двух меньших острых углов, пусть это угол В, он будет равен (90-40):2=25град. Следовательно больший угол равен 90-25=65град.