помогите составить повествовательный рассказ там должно происходить таК что 3 мужыка рыбачели весной тронулся лёд ИХ УНЕСЛО В МОРЕ и за ними прелетел вертолёт только в начале надо указать какое это време года(весна) Вот ОПОРН...
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помогите составить повествовательный рассказ там должно происходить таК что 3 мужыка рыбачели весной тронулся лёд ИХ УНЕСЛО В МОРЕ и за ними прелетел вертолёт только в начале надо указать какое это време года(весна) Вот ОПОРНЫЕ СЛОВА НА РЫБАЛКУ, В СУББОТУ, СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬЛЬДИНА ТРЕСНУЛА, РЫБАКОВ УНЕСЛО В МОРЕ, ПРИЛЕТЕЛ ВЕРТОЛЁТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ называется Весна. Как раз трое мужчин пошли весной на рыбанку.Это была суббота выходной день.Был солнечный весенний день.Но они не подумали о том,что рыбу ловить ещё рано.так-как весь лед ещё не сошел.Вдруг треснула льдина ,и рыбаков унесло в море.Они сами не ожидали ,что так получится . Мимо проходил панишка он заметил,что-то не ладное.Хорошо, что у парнишки оказался сотовый телефон .Парнишка быстро понял,что нужно делать и вызвал спасателей ,которые прилетели на ветолете.
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