В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, sin A=Одна седьмая , АС=4 корень из 3. Найдите АВ.

Гость: Гость:

sqrt - это корень,если что по основному тригонометрическому свойству найдём косинус угла А sin^2A+cos^2A=1 cos^2A = 1- (1/7) ^2 cos^2A = 49/49 - 1/49 cos^2A = 48/49 cos A = 4 sqrt 3 / 7 косинус это отношение прилежащего катета к гипотенузе составим пропорцию: cos 4 sqrt 3/7 = 4 sqrt 3 / AB AB заменим на x 4 sqrt 3 x= 7* 4sqrt 3 x= 7* 4 sqrt 3/ 4 sqrt 3 (тут мы 4 корня из 3 сокращаем ) x= 7 Ответ: АВ = 7 см ( если я решила не верно,то пожалуйста,будьте добры,напишите мне верное решение в личку,за ранее благодарю!)