Нужно начертить окружности красного синего зелёного жёлтого и оранжевого цвета. Радиус красной окружности на 3 см. меньше радиуса зелёной окружности, но на 35 мм. больше радиуса жёлтой окружности. Радиус зелёной окружности на 2...

Математика

Нужно начертить окружности красного синего зелёного жёлтого и оранжевого цвета. Радиус красной окружности на 3 см. меньше радиуса зелёной окружности, но на 35 мм. больше радиуса жёлтой окружности. Радиус зелёной окружности на 2 см. больше радиуса синей. Радиус жёлтой на 15 мм. меньше радиуса оранжевой. Чему равен наибольший радиус, если наименьший равен 1 см.?

Автор: Гость