Нужно начертить окружности красного синего зелёного жёлтого и оранжевого цвета. Радиус красной окружности на 3 см. меньше радиуса зелёной окружности, но на 35 мм. больше радиуса жёлтой окружности. Радиус зелёной окружности на 2...
Математика
Нужно начертить окружности красного синего зелёного жёлтого и оранжевого цвета. Радиус красной окружности на 3 см. меньше радиуса зелёной окружности, но на 35 мм. больше радиуса жёлтой окружности. Радиус зелёной окружности на 2 см. больше радиуса синей. Радиус жёлтой на 15 мм. меньше радиуса оранжевой. Чему равен наибольший радиус, если наименьший равен 1 см.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз радиус жёлтой меньше красной и меньше оранжевой, то пусть он будет самым маленьким. Пусть радиус жёлтой=1см 1+1,5=2,5 - оранжевый 1+3,5=4,5 красный 4,5+3=7,5 - зелёный 7.5-2=5,5 -синий Ответ: зелёный - наибольший радиус
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