Морфологический разбор слов здание,зональный,изгнаник,пять,караулить,мне,первый и играть

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Вам надо было написать предложение,где встречается это слово. Корабль - сущ. 1. ( Что?) корабль Н.ф. - корабль. 2. Пост. - нариц.,неодуш.,муж.р., 2-е скл.; непост. - или И.п. или В.п.,ед.ч. 3. Синтаксическая роль - или подлежащее, или дополнение. играть-глагол 1.(что делать?)-играть н.ф- играть 2.постю-нариц.,неодуш.,а дальше зависит от зависимого слова 3.синтаксическая роль-сказуемое Первый- числительное 1) Сущ. ,от которого ставится вопрос к числительному (Который?) первый Начальная форма- первый 2)Пост.призн.- простое, порядковое.,целое; непост. призн.- падеж )укажешь , так он такой же, как и у сущ. , ) 3).Сущ. (Который?) первый, первый подчеркиваешь волнистой линией. I. Указывае на предмет. (Кто?) Я II. Н.Ф.-я 1.Пост. призн.-личное, 1лицо 2.Непост. призн.-в ед., ч., Им.п. III.В предложении подлежащее. I. Указывае на предмет. (Кто?) Я II. Н.Ф.-я 1.Пост. призн.-личное, 1лицо 2.Непост. призн.-в ед., ч., Им.п. III.В предложении подлежащее.