найдите радиус шара,объем которого численно равен площади его поверхности
Геометрия
найдите радиус шара,объем которого численно равен площади его поверхности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию V ш = S пов.ш., тогда имеем ⅘·π·R³ = π·R² I Разделим обе части рав-ва на 4πR² R/3=1 R=3 Ответ: 3.
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