Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см

Геометрия

Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см

Автор: Гость