Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см
Геометрия
Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=1/2основания на высоту 30=1/2 ×12× х 30=6× х х=5 см - второй катет Гипотенуза²=5²+12²=25+144=169 Гипотенуза=√169=13 см
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