Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см

Геометрия
Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=1/2основания на высоту 30=1/2 ×12× х 30=6× х х=5 см - второй катет Гипотенуза²=5²+12²=25+144=169 Гипотенуза=√169=13 см
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