Три класса школьников сажали деревья. Первый класс посадил 0.35 всех деревьев, второй класс - 3/5 оставшихся деревьев, а третий класс - остальные 260 деревьев. Сколько всего деревьев посадили три класса?

Гость: Гость:

Первый класс посадил 35\100 это = 7/20 Второй класс посадил 3/5 это = 12/20 Третий класс посадил 260 это = 1/20 = (7/20+12/20) Значит всего деревьев 260*20 = 5200 Ответ всего было посаженно 5200 деревьев