Три класса школьников сажали деревья. Первый класс посадил 0.35 всех деревьев, второй класс - 3/5 оставшихся деревьев, а третий класс - остальные 260 деревьев. Сколько всего деревьев посадили три класса?
Математика
Три класса школьников сажали деревья. Первый класс посадил 0.35 всех деревьев, второй класс - 3/5 оставшихся деревьев, а третий класс - остальные 260 деревьев. Сколько всего деревьев посадили три класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый класс посадил 35\100 это = 7/20 Второй класс посадил 3/5 это = 12/20 Третий класс посадил 260 это = 1/20 = (7/20+12/20) Значит всего деревьев 260*20 = 5200 Ответ всего было посаженно 5200 деревьев
Гость:
35\100 это = 7/20-первый класс 3/5 это = 12/20-второй класс 260 это = 1/20 = (7/20+12/20)-третий класс 260*20 = 5200(д)- всего деревьев
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