лодка и катер одновременно отплыли от пристани.через три часа лодка была на расстоянии 27 км от пристани.на каком расстоянии от пристани оказался катер в это время,если его скорость на 26км в час больше чем скорость лодки? 2...
Математика
лодка и катер одновременно отплыли от пристани.через три часа лодка была на расстоянии 27 км от пристани.на каком расстоянии от пристани оказался катер в это время,если его скорость на 26км в час больше чем скорость лодки? 2)на каком расстоянии друг от друга оказались лодка и катер через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27:3=9(км/ч)-скорость лодки 26+9=35(км/ч)-скорость катера 35*3=105(км)-расстояние катера от пристани 105-27=78(км)-расстояние от катера до лодки
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