лодка и катер одновременно отплыли от пристани.через три часа лодка была на расстоянии 27 км от пристани.на каком расстоянии от пристани оказался катер в это время,если его скорость на 26км в час больше чем скорость лодки? 2...

Математика

лодка и катер одновременно отплыли от пристани.через три часа лодка была на расстоянии 27 км от пристани.на каком расстоянии от пристани оказался катер в это время,если его скорость на 26км в час больше чем скорость лодки? 2)на каком расстоянии друг от друга оказались лодка и катер через 3 часа?

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