Решите задачу!1)Катя прочитала 30% книги.Сколько страниц в книге,если ей осталось прочитать 140 страниц? 2)Из 48 кг. свежих вишен получается 9,6 кг. сушёных.Сколько процентов от массы свежих вишен это составляет?Чему равен проц...
Математика
Решите задачу!1)Катя прочитала 30% книги.Сколько страниц в книге,если ей осталось прочитать 140 страниц? 2)Из 48 кг. свежих вишен получается 9,6 кг. сушёных.Сколько процентов от массы свежих вишен это составляет?Чему равен процент усушки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если Катя прочитала 30%, то осталось 70%, тоесть 140 страниц. 70% = 140 30% - ? 1) 30*140/70 = 60 (стр.) - прочитала Катя. 2) 60+140 = 200 (стр.) - всего в книге. Ответ: 200 страниц в книге. 2. 48 кг = 100% 9,6 кг - ? 1) 9,6*100/48 = 20% - сушеных вишен. 2) 100% - 20% = 80% - усушка. Ответ: 20% составляют сушеные вишни от свежих и 80% равна усушка.
Гость:
1) прочитала 30% осталось значит 70% 70-140 100-х х=14000/70=200 2)9,6/48= 0,2 или 20% процент усушки 80%
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