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повышающий трансформатор работает от сети с напряжением U1 = 120 В число витков в первичной обмотке n1 = 90 определить коэффициент трансформации K и число витков во вторичной обмотке n2, если при холостом ходе трансформатора напряжение на ее зажимах U2 = 3000B коэффициент трансформации K =U2/U1=3000/120=25 число витков во вторичной обмотке n2 = n1*K=90*25=2250 Ответ K=25 n2=2250