сочинение по теме стёпа один в библеотеке

Гость: Гость:

Степа был коренастым пареньком, с чуть крупноватой головой и крепкими руками. Мальчишкам во дворе было не справиться с пружинистыми замашками Степы,он часто обходил их играя в мяч. Но сегодня другой случай. Стоя перед вереницей огромных стеллажей,Степа смотрел округлившимися от удивления глазами вверх. Там наверху, почти под потолком библиотечного зала, на стелаже с литерой "Ф" стояла его проблема. Проблема была в том, что книга,которую указала библиотекарша, была большая и объемная, стремянка выше 4-яруса не вытягивалась,а старушка в очках, обслуживающая посетителей,могла только показать, шаркая ногами в стоптаных туфлях, куда надо лезть. И как назло - никого из знакомых. Да и что там знакомые, разве не стали бы они потешаться, зная, что здесь-то Степка попал впросак. Если на поле он юркий герой и комок мышц, то тут карлик без кепки. Да и сообразительностью он был стратег только между двух сеток. А тут он впервые. Обойдя пару рядов книг и дойдя до окна,Степка застекленел глядя в окно. Там, во дворе клубились пылевые потоки,поднятые юркими ногами пацанов. Желваки на лице Степки зашевелились. Ему очень была нужна книга. Через три дня экзамен. Время в обрез, адреналин в голову при виде мяча и досада,что он здесь и ему никак,а не там где он всё. Выйдя из библиотеки шатающейся походкой, он медлено брел к полю. Предстояшая битва умов его не впечатляла. Найти достойное решение ему пока не представилась удача. Просить парней сделать ему одолжение мешало обычное юношеское тщеславие. Пройти через такое унижение было хуже чем гол. Ну да гол. Да собственно гол. А почему нет!? Степка круто развернулся на месте и глянул через плечо назад. Его еще не заметили. Отлично. И он быстрой походкой зашагал через соседский двор и улицу,туда,где ребята из средней школы часто гоняли в стритбол. Здесь он не герой,и не был, и не совался никогда. А сейчас повезло, играют. Присев на край ограды,Стека просидел минут 5,потом не выдержав, подпрыгнул и отним толчком оказался на поле, чем обратил на себя внимание. Такие трюки тут иногда выкидывали паркуровцы, но редко и не с такую погоду. Его ненавязчиво, обходя кругом, окружили. Степка не долго мешкался и сходу определил проблему. Только не в свете "а не могли бы Вы", зная что посмеются, спросил лишь одно - "А слабо в бибилиотеке.....". Дальше говорить не стал, выждал томительную паузу, смотря как разгорается любопытство и азарт, потом молча махнул рукой и зашагал, подзывая идти с ним. Бабушку в библиотеке пришлось взять на себя, а та, запамятав его, пошла с ним вглубь стелажжей, пока другие с мячои в руке, искали заветный стеллаж с литерой "Ф". Ну что ж . Орешек не простой, и стерянкой тут дело не поправишь, даже с их ростом. Зато есть ловкость и умение в руках, а еще есть цель и приманка "на слабо". Да уж не слабо. Просто впервые такое. Через 15 минут Степка стоял с заветной книгой в руках, а по лицам остальных бегала азартная улыбка победы. И хоть кругом валялись в полном хаосе книги, они сделали это. Поспешно пришлось удалиться из помещения, так как был шанс,попасться на живца, а за окном было видно, что к библиотеке, во главе с гордо шагающей классной дамой, топает группа младшеклассников. Через три дня Степка принес в библиотеку книгу, тихо положил ее на стол библиотекарши, и пока ее не было близко, незаметно подложил сверху маленький букетик из кисточек сирени, а потом незаметно вышел.