сила тока в проводнике равномерно возрастает от нуля до I = 1 А за время 10 с. Какой заряд прошел через проводник за это время?
Физика
сила тока в проводнике равномерно возрастает от нуля до I = 1 А за время 10 с. Какой заряд прошел через проводник за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I = q/t q = I*t = 1*10 = 10 кулон
Гость:
так как 10 секунд должно быть 10 кулон
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