сила тока в проводнике равномерно возрастает от нуля до I = 1 А за время 10 с. Какой заряд прошел через проводник за это время?

Физика

сила тока в проводнике равномерно возрастает от нуля до I = 1 А за время 10 с. Какой заряд прошел через проводник за это время?

Автор: Гость