S классной доски прямоугольный формы 288 дм2,а её длина 24 дм найди ширину доски составь обратные задачи и реши их

Математика

S классной доски прямоугольный формы 288 дм2,а её длина 24 дм найди ширину доски составь обратные задачи и реши их

Автор: Гость