S классной доски прямоугольный формы 288 дм2,а её длина 24 дм найди ширину доски составь обратные задачи и реши их
Математика
S классной доски прямоугольный формы 288 дм2,а её длина 24 дм найди ширину доски составь обратные задачи и реши их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина доски = S/длина = 288/24 = 12 дм. Обратные задачи: 1)Площадь обеденного стола прямоугольной формы = 325 дм^2, а его ширина = 25 дм. Найдите длину стола. Решение: 325/25 = 13 (дм) 2) Длина книги прямоугольной формы = 17 см, ширина = 8 см. Найдите площадь книги. Решение: 17*8 = 136 (см^2)
Гость:
Ширина равна отношению площади к длине. Ширина=288/24=12 (дм) Ответ: 12 дм^2. Задача: длина поля 300 метров, ширина 200 метров. Найди площадь поля. Решение: Площадь равна произведению длины и шрины. Площадь = 300*200=60 000 м^2 Ответ: 60 000 м^2.
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