Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 800пФ и катушка индуктивности 2 мкГн. Какой период собственных колебаний?

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Колебательный контур содержит конденсатор емкостью С=800пФ=800*10^-12Ф и катушка индуктивности L=2 мкГн=2*10^-6 Гн . Какой период Т собственных колебаний? T=2pi√CL T=2pi√(800*10^-12 *2*10^-6 )=2pi*40*10^-9 =2,5*10^-7 c Ответ =2,5*10^-7 c