Почему северный и Южныий магнитные полюса не совпадают с географическими?
Українська література
Почему северный и Южныий магнитные полюса не совпадают с географическими?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнитные полюса не совпадают с географическими. Северный магнитный находится на южном географическом, и наоборот. Географический можно определить с точностью до сантиметра, а вот магнитный определить точно нельзя
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