как связаны между собой сила тока и напряжение в цепи за активным сопротивлением (по какому закону?)
Физика
как связаны между собой сила тока и напряжение в цепи за активным сопротивлением (по какому закону?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как связаны между собой сила тока I и напряжение U в цепи c активным сопротивлением R (по какому закону?) по закону Ома I=U/R
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