объясните, как вы понимаете выражение: "Характер взаимоотношений животных с окружающей средой обитания и другими животными определяется уровнем развития нервной системы?"

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Реакция на раздрожители, которые приходят из окружающие среды определяются развитием нервной системы. Чем сильнее она развита, тем более обильны будут реакции на раздражители. Например собака и полип гидра. У гидры есть лишь 1 рефлекс. Если к ней прикоснуться, то она сожмется. А у собаки огромное количество рефлексов, согласитесь, собака может и на кличку отзываться и испытывать различные эмоции.