В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя -за 35 мин.Они совместно составили букеты за 14 мин, затем оставшуюся часть букетов составила Надя.За сколько минут девочки составили букеты?

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если Надя составляет букеты из всех цветов за 40 минут, а Валя за 35 минут , то за одну минуту они составляют 1/40 и 1/35 от всех цветов соответственно. Высчитаем сколько букетов они составили от общего количества за 14 минут вместе 14/40 +14/35=98/280+112/280=210/280=3/4 оставшуюся 1/4 надя сделает за 40/4=10 минут Значит Валя собирала букеты 14 минут а Надя 14+10=24 минуты