Найти значение выражения раскрыв скобки: 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7)
Математика
Найти значение выражения раскрыв скобки: 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7)=28,3-1,8+6-18,2+11,7=26
Гость:
28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7)= =28,3+ 4,2 - 6,5= =26
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