Задача 1. Шерсть у кроликов определяется: доминантным геном- длинная, рецессивным - короткая. Крольчиха с короткой шерстью принесла 4 короткошерстных и 3 длинношерстных крольчат , Определить генотип и фенотип отца.

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Введем обозначения: А- - длинная шерсть. а - короткая шерсть. Фенотип и генотип потомства близки по значению к 1:1, что невозможно при гомозиготном отце. Следовательно, наш отец гетерозигота. Схема скрещивания: Аа х аа Аа Аа аа аа Ответ: генотип длинношерстого королика - Аа.