2) По данным схемам составьте схемы электронного баланса и уравнения окислительно-восстановительных реакций а) Al+F2→AlF3 б)HCl+O2→H2O+Cl2O2

Химия
2) По данным схемам составьте схемы электронного баланса и уравнения окислительно-восстановительных реакций а) Al+F2→AlF3 б)HCl+O2→H2O+Cl2O2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al+3F2 -- 2AlF3     2HCl+O2---H2O+Cl2O2
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