напишите пажалуйста сказку на тему "проценты в моей жизни "
Математика
напишите пажалуйста сказку на тему "проценты в моей жизни "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сказка про проценты Однажды нам в школе задали задачу на проценты .условие не помню помню ,что там было 5 процентов и 10 процентов. Так суть сказки вся в том как эти проценты во время решения задачи поругались 5 процентов это же меньше чем 10 процентов .И вот 5 процентов захотели тоже быть большими как 10 процентов .А 10 процентов были не против с 5 процентами поделиться ,чтобы не ругаться. Так вот 10 процентов и взяли и разделились пополам . все остались довольные и радосные.
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