Найдите среднее арифметическое и округлите ответ до сотых: 32,15; 31,28; 29,16; 34,54
Математика
Найдите среднее арифметическое и округлите ответ до сотых: 32,15; 31,28; 29,16; 34,54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(32,15+31,28+29,16+34,54):4=31,7825≈31,78 Ответ: 31,78
Гость:
(32.15+31.28+29.16+34.54)/4=31.78
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