В четырёх классах на начало года было 88 учеников.На протяжении года в каждый класс пришло ещё по 3 ученика.Сколько всего учеников пришло? Сколько учеников стало?

Математика

В четырёх классах на начало года было 88 учеников.На протяжении года в каждый класс пришло ещё по 3 ученика.Сколько всего учеников пришло? Сколько учеников стало?

Автор: Гость