В четырёх классах на начало года было 88 учеников.На протяжении года в каждый класс пришло ещё по 3 ученика.Сколько всего учеников пришло? Сколько учеников стало?
Математика
В четырёх классах на начало года было 88 учеников.На протяжении года в каждый класс пришло ещё по 3 ученика.Сколько всего учеников пришло? Сколько учеников стало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*4=12( чел.) пришло 2)88+12=100(чел.) стало
Гость:
было 4 класса в которые пришло по 3 ученика 4*3=12 пришло за год 88+12=100 учеников стало в школе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Алгебра
упростите вырожение и найдитеего значение при x=2 1.8x-4(0.5x-0.1) докажите что значение вырожение не зависит от х:8(0.5-3)-2(5-2х) вынесит...
Геометрия
Перпендикуляр, опущенный из точки окружности на диаметр, равен 24 см и делит диаметр в отношении 9:16. Найдите радиус окружности
Геометрия
прямоугольный параллепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 5,5. Найдите объем параллепипеда.