упростите вырожение и найдитеего значение при x=2 1.8x-4(0.5x-0.1) докажите что значение вырожение не зависит от х:8(0.5-3)-2(5-2х) вынесите заскобки общий множтьель 2abc+4ac+6nc ребят помогите!!!
Алгебра
упростите вырожение и найдитеего значение при x=2 1.8x-4(0.5x-0.1) докажите что значение вырожение не зависит от х:8(0.5-3)-2(5-2х) вынесите заскобки общий множтьель 2abc+4ac+6nc ребят помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.8x-4(0.5x-0.1)=1.8x-2x+0.4=-0.2x+0.4 -0.2*2+0.4=-0.4+0.4=0 8(0.5-3)-2(5-2х) - зависит от х (после упрощения х все равно останется, проверь запись) 2abc+4ac+6nc=2с(ab+2a+3n)
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