упростите вырожение и найдитеего значение при x=2 1.8x-4(0.5x-0.1) докажите что значение вырожение не зависит от х:8(0.5-3)-2(5-2х) вынесите заскобки общий множтьель 2abc+4ac+6nc ребят помогите!!!

Алгебра

упростите вырожение и найдитеего значение при x=2 1.8x-4(0.5x-0.1) докажите что значение вырожение не зависит от х:8(0.5-3)-2(5-2х) вынесите заскобки общий множтьель 2abc+4ac+6nc ребят помогите!!!

Автор: Гость