7 предложений на тему "Настоящийтоварищ (друг)"помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

1)Настоящий друг готов в любой момент прийти к тебе на помощь. 2)Настоящий друг никогда не раскроет твоих секретов. 3)Настоящий друг дорожит вашей дружбой. 4)С настоящим другом всегда есть о чем поговорить. 5)Настоящий друг знает о тебе тольше, чем ты сам. 6)Настоящий друг не боится вступиться за тебя. 7)Настоящий друг - это друг на всю жизнь.