7 предложений на тему "Настоящийтоварищ (друг)"помогите пожалуйста!
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7 предложений на тему "Настоящийтоварищ (друг)"помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Настоящий друг готов в любой момент прийти к тебе на помощь. 2)Настоящий друг никогда не раскроет твоих секретов. 3)Настоящий друг дорожит вашей дружбой. 4)С настоящим другом всегда есть о чем поговорить. 5)Настоящий друг знает о тебе тольше, чем ты сам. 6)Настоящий друг не боится вступиться за тебя. 7)Настоящий друг - это друг на всю жизнь.
Гость:
настоящий товариш он как друг ни когда не бросит в трудную минуту настояший товариш это человек который всегда поможет настояший товарищ это понимающий человек настоящий товарищ он и подскажет в нужную минуту настоящий товарищ никогда не обманет настоящий товарищ никогда подставит настоящий товарищ всегда встанет на твою защиту
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