Что такое лоббизм? Есть ли страны в которых он узаконен?нужен ли в России?
География
Что такое лоббизм? Есть ли страны в которых он узаконен?нужен ли в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лоббизм – институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению интересов частных лиц или групп лиц в органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для них политического решения, постановления. Да, в США и некоторых европейских странах. Я считаю, что не нужно, посклько такие структуры и так есть, не нужно полностью ломать траиционный уклад русской власти.
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