С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3 кг в коробке и 30 кробок по 1,1 кг мармелада.Сколько весит в среднем одна коробка?
Математика
С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3 кг в коробке и 30 кробок по 1,1 кг мармелада.Сколько весит в среднем одна коробка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*1,3=26 кг в 20 коробках 30*1,1=33 кг в 30 коробках 20+30= 50 коробок было всего (26+33):50=1,18 кг весит в среднем одна коробка
Гость:
1) 20 х 1,3 =26 кг 2) 30 х 1,1= 33 кг 3) 26 + 33= 59 кг мармелада всего 4) 20+30 = 50 коробок всего 5) 59 : 30 = 1,18 кг средний вес 1 коробки мармелада
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