С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3 кг в коробке и 30 кробок по 1,1 кг мармелада.Сколько весит в среднем одна коробка?

Математика

С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3 кг в коробке и 30 кробок по 1,1 кг мармелада.Сколько весит в среднем одна коробка?

Автор: Гость