Периметр квадрата равен: б) 14см г) 17 см. Найдите длину стороны квадрата.

а-сторона квадрата тогда Р=а+а+а+а 1)14=а*4 а=3,5см 2)17=а*4 а=4,25см

Гость: Гость:

Р=а+а+а+а, где а - это сторона квадрата б)14см 14=4·а а=14:4 а=3,5см г)17см 17=4·а а=17:4 а=4,25см