Из одного населённого пункта выехали 2 автобуса.Автобус Номер 1 двигался со скоростью 65км/ч,а второй двигался быстрее и через 2ч опередил автобус номер 1 на 4о км.С какой скоростью он двигался?

Математика

Из одного населённого пункта выехали 2 автобуса.Автобус Номер 1 двигался со скоростью 65км/ч,а второй двигался быстрее и через 2ч опередил автобус номер 1 на 4о км.С какой скоростью он двигался?

Автор: Гость