Из одного населённого пункта выехали 2 автобуса.Автобус Номер 1 двигался со скоростью 65км/ч,а второй двигался быстрее и через 2ч опередил автобус номер 1 на 4о км.С какой скоростью он двигался?
Математика
Из одного населённого пункта выехали 2 автобуса.Автобус Номер 1 двигался со скоростью 65км/ч,а второй двигался быстрее и через 2ч опередил автобус номер 1 на 4о км.С какой скоростью он двигался?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*2=130км -проехал первый 2) 130+40=170км -проехал второй 3) 170:2=85 км/час - скорость второго
Гость:
65*2=130км -------проехал первый автобус 130+40=170км ----проехал второй автобус 170:2=85км/час---скорость второго автобуса.
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