уменьши в 10 раз числа:560,690, 700.полученные числа увеличить на 100.

Гость: Гость:

Уменьшить в 10 раз - это значит разделить число на 10. 560 : 10=56 690 : 10=69 700 : 10=70 Полученные числа увеличить на 100,это значит прибавить 100. 56+100=156 69+100=169 70+100=170