диктант из слов с непроверяемыми орфограммами
Русский язык
диктант из слов с непроверяемыми орфограммами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диктант. Абордаж, стегирь, лопата, какао, баклажан, жасмин, шедевр, собака, корова, ферма, тетрадь, горшок, тарелка, облако, помидор, огурец, сорока, ворона, гАзета – бумАга; кАрман – дырА; директОР – крИк, рОт; кОнцерт – нОта, дО, хОр; гОсударство – большОе; инженер.
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