60 деталей первый рабочий изготавливает на 3часа быстрее,чем второй. За сколько часов второй рабочий изготовит 90деталей,если при совместной работе они изготавливают за 1час 30деталей?

Алгебра
60 деталей первый рабочий изготавливает на 3часа быстрее,чем второй. За сколько часов второй рабочий изготовит 90деталей,если при совместной работе они изготавливают за 1час 30деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ч - второй рабочий изготовит 90 деталей, 90/х деталей в час изготавливает второй рабочий, 30 - 90/х - деталей в час изготавливает первый рабочий, 60:(30 - 90/х) ч - первый рабочий изготовит 60 деталей, 60: 90/х ч - второй рабочий изготовит 60 деталей. 60: 90/x-60:(30 - 90/х)=3, 60* x/90-60* x/(30(x-3))=3, 2/3 x - 2 x/(x-3)=3, 2x-6x/(x-3)=9, 2x(x-3)-6x=9(x-3), 2x^2-6x-6x=9x-27, 2x^2-21x+27=0, D=225, x1=1,5 (30-90/x=30-90/1,5<0), x2=9. Ответ: 9 ч
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