Два события которые произошли при Петре 1и Екатерине 2 в сфере образования.
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Два события которые произошли при Петре 1и Екатерине 2 в сфере образования.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при петре 1 14 января 1700 г в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. Были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. при екатерине 2 создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе. Активно стали открываться училища. При Екатерине уделено особое внимание развитию женского образования, были открыты Смольный институт благородных девиц, Воспитательное общество благородных девиц.
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