С клавиатуры вводится трехзначное число. Составьте программу выводящую сумму его чисел.

Гость: Гость:

var a, s: integer; // целочисленный тип данных begin writeln('Введите число:'); readln(a); // вводим число (можно больше трех знаков) while a <> 0 do // пока остались цифры в числе выполнять... begin s := s + (a mod 10); // Отбираем последнюю цифру числа и прибавляем к сумме a := a div 10; // Стираем последнюю цифру числа end; writeln('Сумма цифр = ', s) // выводим результат end.