С клавиатуры вводится трехзначное число. Составьте программу выводящую сумму его чисел.

Экономика
С клавиатуры вводится трехзначное число. Составьте программу выводящую сумму его чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var   a, s: integer; // целочисленный тип данных begin writeln('Введите число:');   readln(a); // вводим число (можно больше трех знаков)   while a <> 0 do  // пока остались цифры в числе выполнять...   begin     s := s + (a mod 10); // Отбираем последнюю цифру числа и прибавляем к сумме     a := a div 10; // Стираем последнюю цифру числа   end;   writeln('Сумма цифр = ', s) // выводим результат end.
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